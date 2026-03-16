木村拓哉、ロケ車内ショット公開…乗っているクルマは？歌手で俳優の木村拓哉さんが自身のインスタグラムを2026年2月12日に更新。ロケ車の車内で撮影された一枚を投稿していますが、一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。木村さんは自身のインスタグラムに以下のように投稿。【画像】超カッコイイ！ 「木村拓哉」×国産「“高級”ミニバン」の姿を画像で見る！「今日の撮影も、新たな現場で楽しみです！宜しくお願い