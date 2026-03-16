野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが考える“パパコーチ”のあり方少年野球の現場で「パパコーチ」はチームに欠かせない存在だが、問題点も少なくないという。度が過ぎる現場介入、自身の子どもとの距離感、他の保護者からの愚痴……。徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんも、パパコーチを経験した指導者だ。自身の経験を踏まえ、現場で指導する保護者が持つべき“心構え”を説いた。自身の