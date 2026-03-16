＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】大栄翔が手にした驚きの懸賞束前頭四枚目・大栄翔（追手風）が、横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。豊昇龍は先場所、不覚を取った相手にまたも金星を配給した。一方で大栄翔が受け取った懸賞の分厚さに「すごい懸賞」などと驚きの声が上がった。連日満員御礼と賑わいを見せている大阪場所。横綱が登場する結びの一番ともなれば、懸賞の束が厚みを増すのは必然と言