ノルディックスキー距離女子20キロ視覚障害で金メダルを獲得し、表彰式に向かうロシア選手と喜ぶ関係者＝15日、イタリア・テーゼロ（共同）【テーゼロ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックではロシア勢が金8個を含む12のメダルを獲得した。ソチ大会以来12年ぶりに表彰式でロシア国歌が流れ、侵攻を受けるウクライナや欧州勢は、さまざまな形で抗議。ウクライナ・パラリンピック委員会は開会式に続き15日の閉会式も「ボイ