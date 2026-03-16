お笑いタレント・丸山礼１５日までにＳＮＳを更新。アップの自撮りショットが話題になっている。自身のインスタグラムにプライベートショットを披露。自撮りなど複数枚投稿した。丸山はメガネをかけたショットやチーズナンを楽しむショットなど様々な角度のプライベートを楽しむ様子が投稿された。視線をそらした表情を見せたアップの自撮りショットではツヤツヤな肌が写し出されている。この投稿に「礼ちゃんの美肌の秘訣が