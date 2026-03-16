埼玉・鴻巣市で15日夜、住宅が全焼する火事があり、80代の女性がけがをしました。15日午後6時20分ごろ、鴻巣市本町の住宅で火事があり、住人の80代女性がやけどをして病院に搬送されました。火元の住宅が全焼した他、周りのアパートや住宅など4棟が焼けたということです。