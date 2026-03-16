2026年4月25日（土）、福岡の街から「空室」が消えるかもしれません。嵐のドームツアーとDREAMS COME TRUEのアリーナツアーが重なるという奇跡の週末。宿泊費の高騰と空室不足に頭を悩ませる遠征組に、驚きの「選択肢」が浮上しました。JR九州が発表した、特急「787系」を博多駅のホームに停車させ、車内で一夜を過ごす夜間滞在イベント。参加費7,800円という、週末のホテル相場を考えれば破格のプランは、果たして「宿」として実