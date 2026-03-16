4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』で、料理や衛生面を担当するスタッフ 阿式瑠美（あじき るみ）役に藤本美貴が決定！元看護師で、子どもたちと一緒に料理したり、衛生面を気にかけたり、頼れるみんなの「お母さん」的な存在。「みんなで食事をとることは、子どもたちにも大人にも元気を与える」こ