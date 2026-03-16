マインツ戦で競り合うブレーメンの菅原由勢（右）＝15日、ブレーメン（ゲッティ＝共同）サッカーのドイツ1部リーグで15日、佐野海舟らが所属するマインツはアウェーでブレーメンに2―0で勝った。佐野海はフル出場し、川崎颯太は後半42分からプレー。ブレーメンの菅原由勢は後半24分まで出場した。フライブルクの鈴木唯人は0―1で敗れたホームのウニオン・ベルリン戦で後半16分から出場した。（共同）