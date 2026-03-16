◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）ドミニカ共和国のプホルス監督が試合前の会見で、「パワー対パワーの戦い、勝ちに行くだけ」などと語りました。アメリカの先発はポール・スキーンズ投手。メジャー屈指の豪腕投手ですが、プホルス監督は「スキーンズだけではなくみんなが素晴らしい選手。準備はできてる。ベストな野球を展開して、点を取りに行く」と意気込みまし