4月11日スタートする町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の追加キャストとして、藤本美貴の出演が発表された。主人公・浮田タツキ（町田）が勤めるフリースクール「ユカナイ」で料理や衛生面を担当するスタッフを演じる。【写真】藤本美貴、庄司智春との“夫婦ショット”に反響「素敵なご夫婦」「お似合いのお二人」本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”