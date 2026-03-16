橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第10話（本日3月16日放送）に、早乙女太一がゲスト出演。早乙女にとって初となる脳神経外科医役で、向井理演じる中田啓介の同期ドクターを演じていく。【写真】早乙女太一×向井理の共演シーンもチラ見せ！本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込ん