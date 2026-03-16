タレントの有吉弘行が14日にエックスを更新。子育て中のエピソードを披露すると、ファンから共感が集まった。【写真】有吉弘行「子供に可愛さ負けたくない！」これは勝てない…幼少期ショット2021年4月に元フリーアナウンサーの夏目三久さんと結婚し、2024年3月には第1子が誕生している有吉。現在、子育て中の彼は14日夜にエックスで「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」とポスト。彼の投稿にお笑いコンビ「ブラ