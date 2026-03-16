篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第8話が15日に放送。こずえ（篠原）が悪女に変貌する展開に反響が集まっている。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第8話こずえ（篠原涼子）、小柳（宇梶剛士）と所長選挙を争う怜治（ジェシー）を脱獄させる決意を固めたこずえは、障害となる所長代理・小柳太介（宇梶剛士）が出入りの業者にキ