仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第10回「信長上洛」が15日に放送され、クライマックスシーンで、各地の戦国武将が次々登場すると、ネット上には「有名どころ揃い踏み」「全員悪人感」「まさに戦国オールスター」などの声が相次いだ。【写真】高嶋政伸演じる武田信玄が登場！信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭（尾上右近