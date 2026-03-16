鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日に放送され、一香（戸田）の正体が判明し衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「言葉が出ない…」「トラウマすぎる」「しんどい」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】向かい合う一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）早瀬（鈴木）と冬橋（永瀬廉）は、一香の行方を