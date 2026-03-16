◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）第６２回金鯱賞（１着馬に大阪杯優先出走権）は単勝８番人気のシェイクユアハート（古川吉）が重賞２勝目。ハイレベルなメンバーが控える大阪杯（４月５日、阪神）を視野に入れる。◆古川吉洋騎手３度目の騎乗で初勝利。重賞は小倉大賞典のタガノデュードに続く、今年２勝目で、通算１５勝目。◆宮徹調教師初出走で初勝利。重賞は小倉大賞典の