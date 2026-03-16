友人の何気ない一言に、戸惑ったことはありませんか。妊活中だった趣味仲間から告げられた言葉が、私たちの距離を少し変えました。今回は、すれ違いの時間を経て再びつながった、筆者の体験をご紹介します。 共通の趣味 私が30代半ばだった頃、趣味を通じて同い年の女性と知り合いました。結婚してから長く妊活を続けていて、その期間は8年ほどになると話してくれた彼女。一方の私はというと、まだ独身で、婚活中。同じ30