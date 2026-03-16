大井川鉄道は１５日、食堂車「ＴｒａｉｎＤｉｎｉｎｇオハシ」の特別便を運行した。通常は車窓の風景を楽しみながら特製弁当を味わうが、今回はウイスキーと地元スイーツのペアリングを楽しむ「ウイスキー×地元スイーツ便」。今年３月に地元の川根高を卒業した丹田鮎醒（あゆさ）さんが在学中、授業の一環で発案して、実現した。将来お菓子作りに携わりたいとする丹田さんは、地元の甘味の魅力を伝えたいと考え、居酒屋を