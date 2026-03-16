お笑いコンビ「エバース」の町田和樹が、１４日深夜に放送されたテレビ朝日系「夜明け前バラエティ トワライト」に出演。学生時代の家族との関係について語った。家族でドライブした経験を聞かれた町田は「家族旅行とかはあったけど、家族で飯食いに行くとかいう時も現地集合だったの」と告白。共演者はこれに対し「え！？」「現地集合？」「なんで？」と驚いた。「現地集合でした。子供のころから」と続け、同じ時間に家を