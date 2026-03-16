ＴＢＳ系特番「４０周年特別版世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入３時間ＳＰ」（午後７時）が１４日に放送され、レギュラー解答者の姿にネットが驚いた。４０年間にわたって「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のあらゆる“ふしぎ”を、ミステリーハンターたちが世界を旅し、クイズとトークで解き明かしてきた同番組。２０２４年春にレギュラー放送は終了したが、１年ぶりのスペシャル番組と