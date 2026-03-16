〈「空襲で生産設備が壊滅」「徴兵で労働力不足」もはや“ドン底”と言っても過言ではない…1945年の日本人が直面した『永久的奴隷化の恐れ』〉から続く「早く逃げないと、ソ連軍が来る――」【写真】この記事の写真を見る（2枚）1945年8月、満洲にいた日本人たちは、そんな恐怖に追い立てられるように避難を始めた。だが道中で待っていたのは、暴徒の襲撃、飢えや病、そして味方だったはずの軍人たちの反乱だった。幼い子ども