ICカードと自動改札のおかげで、そして新幹線のきっぷすらスマホで買える時代になって、駅員さんと話す機会がとんと少なくなってしまった。せいぜい、タッチしたICカードがうまく反応してくれなかったときくらいだろうか。【写真多数】名古屋駅から20分…都会のど真ん中にある“ナゾの無人駅”「勝川」を写真で一気に見るだから、毎日電車に乗っていても、その駅が無人駅か有人駅かなど意識に留めることはほとんどない。もちろ