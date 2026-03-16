日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆SaaSの生存競争米AI開発企業アンスロピックが1月に公開した「コワーク」がSaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）業界を震撼させている。会計や人事、顧客管理などの機能をクラウド上で提供するSaaSは2010年代前半から日本でも普及し、freee（