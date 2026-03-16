4児の父でタレントのユージ（38）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルで、先日納車されたことを明かした超高級車『マイバッハ』（2023年式）の購入価格と支払方法を明かした。【別カット】圧倒的貫禄とラグジュアリー感…ユージが公開した『GLS600マイバッハ』内外装全部見せ1月に自身のインスタグラム＆YouTubeで、新たな愛車との2ショットを公開していたユージ。動画を撮ったこの日は「納車から2ヶ月」と明かし、「コメン