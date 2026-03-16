【ブンデスリーガ】ブレーメン 0−2 マインツ（日本時間3月15日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】佐野海舟、まさかの“高精度ピンポイントクロス”マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、ピンポイントクロスで決定機を作り出した。球際の強さを武器にするアンカーが見せた高精度パスにファンが驚きの声を上げている。日本時間3月15日に行われたブンデスリーガ第26節のブレーメン戦に、佐野はアンカーとしてスタメン出場。