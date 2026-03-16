〈SNSの“丁寧な暮らし”は全部ウソ…Xで5万いいねの異色ラブコメが描く「人間のちょっとしたヤバさ」〈『のんのんの日常チャンネル』著者インタビュー（1）〉〉から続く完璧に見えたハイスペックイケメンの正体は、愛ではなく「条件」で交際相手を選ぶ、冷酷な人間だった――。漫画『のんのんの日常チャンネル』は、人間の核心を突く鋭い観察眼とキュートな絵柄で、不器用な男女の関係を描く新感覚のラブコメディである。【マン