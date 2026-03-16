【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで15日、クリスタルパレスの鎌田大地はホームのリーズ戦で後半35分から出場した。リーズの田中碧はベンチ入りしたが、出番がなかった。試合は0―0で引き分けた。