【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで15日、フェイエノールトの上田綺世はホームのエクセルシオール戦で2試合連続の2得点をマークし、後半36分に退いた。今季通算22ゴールとした。試合は2―1で勝った。