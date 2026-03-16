中東情勢が緊迫化する中、日米とアジアなどのエネルギー担当相らによる会合が開かれ、エネルギーの安定供給に向けて協力することなどを確認しました。2日間にわたり東京都内で行われた会合には、エネルギー安全保障などを協議するため、日米やアジアなど18カ国のエネルギー担当相などが参加しました。日本からは赤沢経産相が出席し、会合では、悪化する中東情勢をふまえて安定的なエネルギー供給の確保について協力することなどを