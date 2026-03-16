パリッとした清潔感のあるスーツはビジネスマンの嗜み。であるとともに、昨今の気象変動に合わせた季節モノの1着が必要な場面も増えました。特に、突然の豪雨対策や異常な程の暑さへの対策は急務。噴き出る汗が染み込んだり、雨でずぶ濡れになってしまったり…トラブルが絶えませんよね。そして、これからのシーズンは親睦会を含めた飲み会も増えてくる季節。独特の臭いや汚れが気になって、帰宅後に急いで手入れはするものの結局