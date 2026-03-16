対水上訓練射撃で62口径76mm単装速射砲が火を噴く海上自衛隊・護衛艦隊は2026年3月9日、昨年11月に修理を終えた護衛艦「おおよど」が、対水上訓練射撃を行ったと発表し、公式Xでその様子を公開しました。【画像】スゴイ迫力！ これが護衛艦「おおよど」対水上射撃の瞬間です「おおよど」は、あぶくま型護衛艦の1隻で、1991年1月に就役したベテラン艦です。青森県の大湊基地を母港とする第15護衛隊に配備されています。あぶくま型