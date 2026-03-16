ホテルインターコンチネンタル東京ベイは、「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティー」を3月1日から4月12日まで提供する。いちごと桜をテーマに、フレッシュいちごに桜のソースを合わせたスペシャリテや、「いちごと桜のヴェリーヌ」「いちごのバタークリームサンド」「ストロベリーエクレア」、いちごと狭山抹茶のタルト、桜の寒天をのせた梅風味のいちごムースなどプティ・ガトー5種をそろえる。スコーンは桜と抹茶の2種で、