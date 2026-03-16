仕事ができる人は、限られたリソースで最大の結果を出すのが上手い。これはビジネスに限らず、毎日の「料理」にも如実に表れる。冷蔵庫を開けて「何もない」と絶望する人と、あるものだけでサッと一品作れる人の違いは、才能でもレシピの知識でもない。「フレームワーク（メソッド）」を持っているかどうかだ。佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から、あらゆる食材を美味しく変える“魔法のメソッド”を公開する。（