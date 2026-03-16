日経平均が最高値を更新している。だが、投資戦略について、どう攻め、どう守っていったらいいのか。そんな迷いを一掃する話題書がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』の待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は、令和の破壊的ベストセラー『お金の大学』両学長にも「資産形成の最適解は、収入・資産レベルごとに違う。今の私の最適解を教えてくれる唯一無二の