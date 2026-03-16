先頭打者弾を許したものの、山本は持ち直して4回2失点にまとめた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、野球日本代表「侍ジャパン」とベネズエラ代表は序盤、点の取り合いの展開が繰り広げられた。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック連覇を狙う侍ジャパンはエースの山本由伸が先発するも、初回から点を奪われる苦しい立ち上がりに。先頭のロナルド・アクーニ