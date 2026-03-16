神奈川県在住の40代女性・Mさんはその日、2人の幼い子供を連れて買い物に訪れていた。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その時に助けてくれた男の子がいたという。＜Mさんからのおたより＞数年前、上の子は幼稚園児、下の子はまだベビーカーに乗っていた頃のことです。近くのショッピングモールに行きました。私が通ろうとした入口は、自動ドアがなく、