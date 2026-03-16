3月21日（土）中京競馬場で行われる、第40回ファルコンステークス（G3・3歳オープン・芝1400m）の登録馬は下記の通り。朝日杯FSで2着の実績があるダイヤモンドノットなど20頭がエントリー。【京王杯2歳S】ルメール騎乗 ダイヤモンドノットが重賞初制覇20頭がエントリーアスミル57.0エイシンディード57.0カフェラバー55.0スターオブロンドン57.0タイセイアストロ57.0ダイヤモンドノット57.0タガノアラリア57.0タマ