3月21日（土）中山競馬場で行われる、第40回フラワーカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1800m）の登録馬は下記の通り。イクイノックス全妹・イクシードなど18頭がエントリー。【新馬/東京5R】イクイノックス全妹 イクシードがデビューV18頭がエントリーアメティスタ55.0アーリーハーベスト55.0イクシード55.0ヴィスコンテッサ55.0エアビーアゲイル55.0カフェラバー55.0カラペルソナ55.0キタノファーンヒル55.0クリ