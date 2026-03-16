3月15日、佐賀競馬場で行われた6R・九州クラウンオープン（3歳上・ダ1400m）は、石川慎将騎乗の1番人気、ウルトラノホシ（牡5・佐賀・真島元徳）が快勝した。1馬身差の2着にエミサキホコル（牡6・佐賀・池田忠好）、3着に2番人気のスマートラプター（牡7・佐賀・倉富隆一）が入った。勝ちタイムは1:28.0（良）。【チューリップ賞】佐賀・飛田愛斗、桜花賞トライアルで奮闘…「素晴らしい舞台で乗せていただき感謝」「全国的にも