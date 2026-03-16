◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）日本ハムは１５日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に１―８で敗れた。先発した有原航平投手（３３）は６回途中６安打５失点。９７球を投じ７三振を奪い、先発が内定している３１日のロッテ戦（エスコン）へ順調にステップを踏んだ。冷静に淡々と、有原は９７球のピッチングを振り返った。６回途中６安打５失点、７奪三振。４、５回に一発を浴び「立ち上がりはいい感じで