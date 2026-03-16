競泳の日本選手権（１９日開幕・東京アクアティクスセンター）に出場する静岡県内中高生スイマーによる最終合宿が１５日に西ケ谷水泳場で行われ、昨夏の全国高校総体男子２００メートル平泳ぎで優勝した宮崎緒里（いおり、浜松商高１年）が参加した。今回の２０２５年度大会には５０、１００、２００の平泳ぎと４００メートル個人メドレーにエントリーする期待の１６歳が、日本のトップ選手に挑戦する。高校１年生ながら得意の