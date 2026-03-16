１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが友人の結婚式に出席したことを報告した。近藤アナは１５日に自身のインスタグラムを更新。「産後初めて綺麗なお洋服を着てヒールを履いてマスカラを付けてアクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へおめかしなんて何ヶ月ぶりかしら。そしてワンピースが入る心配でしたがストレッチが効いてて助かった長らく降り立っていなかった大都会にドキドキしつつと