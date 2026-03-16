◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）日本ハムは１５日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に１―８で敗れた。「８番・捕手」で先発出場した進藤勇也捕手（２４）が７回無死の第３打席で、１軍では初となる本塁打を放ち、開幕マスクへ猛アピールした。＊＊＊＊追い込まれても進藤に迷いはなかった。０―８の７回無死、カウント１―２から泉の外角スライダーを振り抜いた打球は左翼フェンスを越えた。１軍の試