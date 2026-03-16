女優の北乃きいが１５日までにＳＮＳを更新。３５歳の誕生日を迎えたことを報告した。自身のインスタグラムに「本日、３５歳になりました。」と報告。続けて「１０代より２０代の方が楽しかったし、２０代より３０代の方が楽しいから、４０代はもっと楽しいのだろうと思う。今から４０代が楽しみだ。」と胸の内をつづった。最後は「たくさんの『おめでとう！』をありがとうございます。」とお祝いのコメントに感謝の言葉を記