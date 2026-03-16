◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ決勝進出をかけた米国―ドミニカ共和国の準決勝の先発オーダーが発表された。ドミニカ共和国が準々決勝の韓国戦とまったく同じオーダーを組んだのに対し、米国は１試合ごとに変えている捕手がローリーからスミスに、三塁にはブレグマンではなくヘンダーソンを起用した。先発投手はメジャーを代表するスキーンズを米国が起用したの