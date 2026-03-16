「財産調査」状態にならないために「亡くなった後の手続きそのものも面倒なのですが、遺族にとって何より困るのは、どこに何があるのかがわからない、「財産調査」状態になってしまうことです。『ない』と思って手続きを終えた後に発覚すると、遺産分割協議がやり直しになる場合もあります」（前出の明石氏）あなたは配偶者の持つすべての金融資産がどこの銀行・支店あるいは証券会社にあるかを言えるだろうか。書類の書き方に劣ら