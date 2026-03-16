突然ですが、「ID」の正式名称知っていますか？普段、無意識に入力してたけど…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Identification」でした！IDとは「Identification」の略で、個人や利用者を識別するための番号や名前のことを指します。コンピュータやインターネットのサービスでは、誰が利用しているのかを区別する必要があるため、それぞれの利用者に固有のIDが割り当てられます。一般に、ウェブサイトやアプリにログ