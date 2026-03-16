小泉防衛大臣はアメリカによるイランへの攻撃をめぐり、15日、アメリカのへグセス国防長官と電話で会談しました。防衛省によりますと、小泉防衛大臣は15日午後9時半ごろからおよそ30分間、アメリカのへグセス国防長官と電話で会談したということです。会談では、ホムルズ海峡を含む中東情勢をめぐり、へグセス長官から最新の動向と今後の見通しについて説明があったということです。小泉大臣は「ホルムズ海峡を含む中東地域の平和