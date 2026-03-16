映画界の最高峰アメリカ・アカデミー賞の授賞式が、まもなくロサンゼルスで始まります。記者「会場周辺は交通規制が敷かれていますが、スターたちの姿を一目見ようとファンがつめかけています」第98回アカデミー賞授賞式はこのあと日本時間午前8時から、ハリウッドで開かれ、レッドカーペットには華やかな衣装をまとった関係者が続々と到着しています。日本からは吉沢亮さん主演の「国宝」がメーキャップ・ヘアスタイリング賞にノ